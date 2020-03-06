Соцвыплаты, маткапитал и смена власти: важный диалог Путина с ивановскими женщинами

Оформить материнский капитал в скором времени можно будет через интернет. О том, как упростить процедуру получения сертификата, о выплатах на детей, а также о других мерах поддержки семьи — Владимир Путин сегодня, 6 марта, говорил на встрече с общественностью Ивановской области. Здесь президент посетил парашютный завод и открытую после реконструкции детскую поликлинику.

Поликлиника, куда приехал президент в Ивановской области, передовая. Недавно реконструированная, она стала экспериментальной площадкой. Например, недавно всем врачам раздали смартфоны, где они в специальном приложении ведут журнал посещений. Это упрощает жизнь и медперсоналу, и пациентам. Путин записался с помощью электронной очереди, зашел в процедурный кабинет и к офтальмологу. По его словам, он постоянно проверяет зрение.

У крыльца поликлиники президента ждали горожане. Традиционно просили сфотографироваться, помочь решить коммунальные проблемы. Прозвучало и вот такое предложение:

— Возьмите, пожалуйста, меня замуж.

На это Владимир Путин ответил:

— Хорошее предложение. Спасибо большое. Как Вас зовут?

— Юлия.

На встрече с ивановской общественностью глава государства рассказал об этом:

— Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Мне кажется, камеры работали, девушка станет известной теперь на всю страну.

На встрече с Путиным в здании ивановского парашютного завода — женщины, разных профессий, возраста, образований, но все они — мамы.

Естественно, всех волновали вопросы материнского капитала и социальных выплат, о которых президент объявил в Послании парламенту. Теперь его спрашивают, когда же, к примеру, начнутся выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

"Решение принято окончательно, бесповоротно, оно будет реализовано. С 1 июля можно будет подавать заявление, но все равно задним числом все будет пересчитываться, и выплаты будут начисляться с 1 января. Сейчас как раз готовится указ президента, ваш покорный слуга должен будет его подписать в самое ближайшее время. Что касается самой выплаты, еще раз напомню — они касаются тех семей, где уровень общего дохода не достигает минимального прожиточного минимума. Им будет выплачиваться 50 процентов от прожиточного минимума ребенка в данном регионе, высчитанный за второй квартал прошлого года", — заявил глава государства.

Молодые мамы делились проблемами — слишком утомительно собирать все необходимые справки.

"Сделаем все. Я, во всяком случае, на это настраиваю всех наших коллег, чтобы организация этой работы была наименее обременительной. Заявление написал, а в дальнейшем чтобы это шло в электронном виде", — рассказал президент.

Другая важнейшая для семей форма поддержки — материнский капитал. С учетом всех выплат он составит более миллиона рублей. Маткапиталом можно гасить ипотеку, вносить первоначальный взнос на покупку жилья. И все-таки взнос этот часто бывает неподъемным для многих семей.

— Возможно ли зафиксировать сумму первоначального взноса в размере 10-15 процентов по государственной поддержке семей?

— С губернатором ехали в машине, когда из аэропорта, как раз обсуждали эту тему, что первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми. Мы подумаем, правительство подумает. Будем считать, что такое поручение уже есть, прикинем это. Технически надо организовать, ну и финансы посчитать — это действительно проблема.

На встрече с президентом была и Анна Малышкина, директор НИИ материнства и детства, с которой Путин, как выяснилось, знаком уже 20 лет. 6 марта 2000-го он побывал в этом НИИ, дал тогда распоряжение построить новый корпус для спасения недоношенных детей. Теперь здесь выхаживают младенцев, вес которых не дотягивает до 500 граммов.

Антон Марков, студент ивановского университета, появившийся на свет в этом перинатальном центре, лишь на днях узнал необычный факт своей биографии — снимку, где он на руках у Путина, как и ему, ровно двадцать лет.

В Иванове Путин посетил цеха единственного в стране парашютного кластера, где ему показали новые разработки для Минобороны. Парашюты для прыжков в тандеме, с людьми и с животными. Совершенно новая разработка — для выброски грузов. С высоты в восемь километров груз приземляется в заданные координаты с незначительной погрешностью. Таких технологий, признался Путин, когда он совершал прыжки, не было.

В цехах работают в основном женщины. Так было и в годы Великой Отечественной.

В год 75-летия Победы горожане просят присвоить Иванову статус города трудовой доблести.

"Процентов 80 всего обмундирования Красной армии производилось в Иванове. Такая цифра. В три смены работали, больше, чем в три смены. Днем и ночью работали. Поэтому, ну если не Иваново, то тогда какие города еще могут заслуживать такого звания? Конечно, обязательно рассмотрим. Я думаю, что решим положительно", — заявил Путин.

В продолжение темы трудящихся и их подвига ивановцы поддержали предложение вернуть в основной закон положение о роли человека труда в обществе. Такие нормы были в СССР.

"Я считаю обоснованным вернуть основные положения в основной закон, потому что это будет отражать роль человека труда в нашем обществе. Что такое рабочий сегодняшний, что такое человек труда? Это, конечно, не то, что было в 50-х годах прошлого века. Люди, которые работают в офисе, за компьютером сидят, это же тоже люди труда. Поэтому само понятие, конечно, наполняется другим содержанием. Но все равно в основе процветания любого государства, общества стоит в центре человек труда. Поэтому отметить это в основном законе совершенно необходимо", — отметил президент.

На встречу с президентом многодетные мамы приехали даже из отдаленных сел Ивановской области. Уже в который раз президенту задали вопрос: что будет после 2024 года?

— Если вы останетесь не президентом, то, может быть, вы возглавите какой-то другой государственный орган? Вы почему-то категорически отклоняете все эти предложения. Почему? Вы устали уже от этой работы? Просто по вам не скажешь.

— Спасибо. Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Если по-серьезному, вы знаете: любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспримет это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь. Я бесконечно благодарен людям за то, что они мне доверяют, поддерживают. Без поддержки вообще работать невозможно на таком месте. Начиная с двухтысячных годов, самых тяжелых и отчасти кровавых. Вот если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать.

Я чего опасаюсь, почему я не хочу отменять сроки. Я не себя боюсь, я с ума не сойду, но дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять, не на десять лет — минимум лет на тридцать, думаю, на пятьдесят. Поэтому, я считаю, что нужно ориентироваться на будущее. Сейчас, действительно, может быть, важнее стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти. Сейчас закрепить, убрать из Конституции обязательную сменяемость как-то так не могу, мне это не нравится. Это первое. Второе — перейти к парламентской республике, что во многих странах практикуется. У нас без сильной президентской власти стране будет плохо, у нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе. Или предлагается, как вы сказали, наделить, скажем, Госсовет какими-то особыми полномочиями и там возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране — для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу — нет, мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать.

Напоследок Путина спросили, каким должен быть будущий президент.

Глава государства еще раз поздравил всех женщин с наступающим праздником. По окончании встречи представительницы ивановской общественности сфотографировались с президентом.