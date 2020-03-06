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Коронавирус 20 минут назад

6 марта 202020:42 Николай Долгачев

Вызвать скорую и не выходить из дома: Минздрав дал совет обладателям симптомов коронавируса

Вызвать скорую и не выходить из дома: Минздрав дал совет обладателям симптомов коронавируса

Оперативный штаб по Москве просит прибывших рейсами из Италии и Мюнхена срочно звонить в скорую и не выходить из дома. В специальных боксах московских больниц находятся пятеро прилетевших из Италии пациентов с явными симптомами коронавируса COVID-19. По данным врачей, у большинства заболевание проходит в легкой форме. Сообщение о госпитализации носителя вируса несколько часов назад подтвердили в Нижнем Новгороде, а в Петербурге врачи усилили наблюдение за студентами из общежития мединститута Мечникова.

Медицинский центр в Коммунарке на территории Новой Москвы — один из самых современных в стране. Именно сюда привезли часть пациентов, у которых подтвержден диагноз — коронавирус нового типа. Заболевшие изолированы, они размещены в специальных медицинских боксах.

Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Не уточняется, мужчина это или женщина. Лечением занимаются лучшие врачи больницы. У остальных заболевание проходит в легкой форме. Двое находятся в Коммунарке, еще троих переправили в другое медучреждение столицы. В общей сложности на 6 марта в Москве выявлено пять заболевших.

"Поликлиники переводятся на особый режим работы. Врачи будут ориентированы на прием на дому пациентов с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, и пожилых людей. Выездная служба поликлиник будет усилена за счет городских служб", — обещает заммэра в московском правительстве по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Еще одна инфицированная проходит лечение в Нижнем Новгороде.

"У нее появились признаки 27 февраля, с которыми она вызвала врача на дом. Врачом был сделал первый забор на диагностику коронавируса, который показал отрицательный результат. Затем по протоколу был сделан второй плановой забор, который показал положительный результат", — пояснила замминистра здравоохранения Нижегородской области Светлана Белозерова.

Все заболевшие вернулись в Россию из Италии. У каждого, кто контактировал с этими людьми, будут взяты пробы для проведения анализов. Специалисты уже установили многих, с кем общались заболевшие. Их близкие друзья и родственники сейчас под медицинским наблюдением. У кого нет никаких признаков болезни, те просто на домашнем карантине. Но у троих — простуда. Их на всякий случай отправили в больницу.

"Важно, что большинство не имели множества контактов и большую часть времени находились дома. Только одна пациентка посещала занятия в университете. В настоящий момент ее учебная группа в полном составе проходит осмотр и забор биоматериалов для проведения исследования", — добавляют представители Минздрава.

Уже известны номера рейсов, пассажирам которых обязательно нужно пройти обследование. Их просят оставаться дома и вызвать бригаду медиков. Данные о тех пассажирах, кто из Москвы уехал в другие регионы, переданы в соответствующие местные медицинские службы.

Вся информация сейчас стекается в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Состояние тех пациентов, у которых коронавирус выявили не сегодня, удовлетворительное. Первый заболевший в Москве Давид Беров скоро будет выписан.

"У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем ", — заверила заммэра в московском правительстве по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Осталось еще два разных теста сдать кровь, мазки все. Если они придут отрицательные дважды, то меня выпускают", — порадовался выздоравливающий Давид Беров.

В Санкт-Петербурге проходит лечение студент из Италии, приехавший на учебу по обмену. Все заболевшие получают всю необходимую помощь.

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