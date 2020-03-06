Вести с фронтов. Коронавирус наступает на Вифлеем

До 130 тысяч евро штрафа грозит нарушителям карантинного режима в Чехии. Каждого вернувшегося из Италии гражданина чешские власти обязали самоизолироваться на 14 дней. Сразу два подтвержденных случая в здании Национальной ассамблеи Франции: носителями штамма оказались депутат и подавший ему обед официант парламентского буфета. Президент Макрон призвал сограждан избегать посещения своих родственников в домах престарелых, чтобы не подвергать их риску заражения.

На площади перед Храмом Рождества в Вифлееме: град, дождь и молнии. Погода в сегодняшнем Вифлееме под стать настроению его жителей. Закрыта главная святыня Града Давидова — Ворота Храма Рождества на замке. Срок не определен, в городе карантин.

Стены древней базилики, византийские мозаики, иконы и святая-святых, пещеру Рождества, медики, одетые в защитные костюмы, обрабатывают специальным раствором.

Площадь Яслей пуста. В полдень муэдзин не призывал верных на пятничную молитву в соседнюю мечеть. Школьники остались дома. Пока на две недели, если удастся взять под контроль вспышку коронавируса.

"Храм закрыт на месяц. Почти на две недели мы закрыли все мечети, все школы, все места, где люди могут собираться. Запретили все свадьбы, все конференции в городе, чтобы ограничить распространение заболевания", — заявил заместитель директора управления Министерства здравоохранения Палестины в Вифлееме Шади Иса.

На чрезвычайные меры в Палестине пошли сразу, как только обнаружили коронавирус у семерых сотрудников вифлеемского отеля Angel, где десять дней назад останавливались греческие паломники. Один из них по возвращению домой был отправлен в госпиталь с положительной реакцией на COVID-19. Двести жителей Вифлеема переведены на домашний карантин.

Всем без исключения жителям города рекомендовано постоянно носить защитные маски. Мужчинам предложили отказаться от рукопожатий. Тут же приобрел популярность альтернативный способ приветствия – ногами.

В лобби опустевшей гостиницы Русской Духовной миссии, откуда паломники были эвакуированы накануне вечером, нас встретили в перчатках и масках. Сотрудники моют и обрабатывают помещение. В ближайшее время здесь не ждут гостей.

"К сожалению, все сейчас останавливается. Мы находимся в ситуации, когда не понятно ничего, а половина города работает в туризме, в гостиницах, в офисах", — директор паломнической гостиницы Русской Духовной миссии в Вифлееме Юрий Ромашук.

В Вифлееме в срочном порядке переоборудовали два госпиталя для лечения заразившихся. Построили карантинную зону. Патрули президентской гвардии на въезде в город. С другой стороны туристов и паломников задерживают на блокпостах израильские пограничники. Обычно шумный в дни Великого поста город обезлюдел. Под угрозой Пасхальные праздники. И не только в Вифлееме.

Римский папа Франциск может заменить традиционную воскресную проповедь на площади Святого Петра видеообращением к пастве. Захворавший было понтифик пережил несколько неприятных дней, пока анализ на коронавирус не показал отрицательный результат. Ему повезло больше, чем неназванному сотруднику курии, у которого первого в Ватикане выявили сегодня болезнь, уже поразившую в Европе более четырех тысяч человек. Только в Италии вирус унес 148 жизней.

В Таллине закрыли на дезинфекцию школу, у одного из учеников которой обнаружен вирус COVID-19. Дети переведены на удаленный режим обучения.

На удаленный режим работы в пору переводить и Национальное собрание Франции, где в один день заболели и депутат, и работник буфета.

Удача изменила пассажирам и экипажу круизного лайнера Costa Fortuna. Из-за угрозы коронавируса им запретили в течении 14 дней сходить с корабля в порту Пхукета. На Фортуне, большинство туристов итальянцы.

На лайнере Grand Princess, остановленном на карантин у берегов Калифорнии, среди пассажиров четверо россиян. Национальная гвардия вертолетами, по веревочной лестнице, доставила сегодня на борт судна тесты на коронавирус.