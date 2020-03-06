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6 марта 202021:01 Валентин Богданов

Ошибся в 3333 раза: за что преследуют российского банкира Тинькова

Ошибся в 3333 раза: за что преследуют российского банкира Тинькова

Стало известно, за какую сумму американский Минюст преследует российского банкира Олега Тинькова. Семь лет назад, когда бизнесмен отказывался от гражданства США, он якобы скрыл доходы на один миллиард долларов. И, если сделал это специально, американское правосудие намерено его преследовать вне зависимости от сроков давности. 

Претензии к Олегу Тинькову американский Минюст сформулировал еще в прошлом году, но публично объявил о них только сегодня, 6 марта. В ведомстве считают, что, подавая налоговую декларацию, банкир ошибся в 3333 раза.

Тиньков подал декларацию через три дня после того, как его компания провела IPO, а сам он решил отказаться от американского гражданства. Все это было еще в 2013 году. Вот выдержка из пресс-релиза: 

"При том, что на момент экспатриации Тиньков владел акциями TCS Group Holding общей стоимостью более одного миллиарда долларов, ему выдвинуты обвинения в подделке налоговых документов от 2013 года. В них указано, что доход Тинькова не превышает 206 и 300 тысяч долларов соответственно".

За это российскому миллиардеру теперь грозит шесть лет тюрьмы. Налоговая система США (IRS) привычно включила режим "отвергнутой жены". Включают его всякий раз, чтобы состоятельный, но уже бывший обладатель синего паспорта с орлом, отчалил налегке. Его так и называют — Exit tax или налог на экспатриацию. Экспроприировать полагается тех, чье состояние больше двух миллионов долларов.

По запросу из-за океана Тинькова в Лондоне арестовали на прошлой неделе. Сейчас российский банкир на свободе, если это, конечно, можно так назвать. Он носит электронный браслет. С семи вечера до семи утра ему запрещается выходить за пределы дома в Лондоне. Тинькова выпустили под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов (около 25,7 миллиона долларов) — не рекорд. К примеру, в деле об экстрадиции в США из Австрии украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа речь шла о 125 миллионах евро.

Что касается сути дела, то и тут Тиньков тоже не первый. По данным американской налоговой службы, с 2013 по 2019 годы от гражданства отказались около 27 000 человек. Показателен случай сооснователя социальной сети Facebook Эдуардо Саверина. Он отказался от американского гражданства за несколько месяцев до того, как Facebook вышел на IPO. Подсчитано, что Саверин тогда смог сэкономить около 80 миллионов долларов подоходного налога. На партнера Цукерберга тогда накинулись американские демократы.

"Это оскорбление американского народа. Такие люди, как господин Саверин, который получил выгоду от нашей системы образования, от капиталистической системы, свободной торговли и других свобод, теперь, заработав свое богатство, хотят уклониться от уплаты налогов. Этот парень думает, что может просто обобрать нас с помощью своей схемы. На примере господина Саверина мы сможем показать всем остальным, что от уплаты налогов не удастся легко отделаться. Вот для чего будет служить предложенная нами (Кейси и Шумером) система", — заявил сенатор Конгресса США от Демократической партии Боб Кейси.

Не пустая угроза, учитывая подчеркнутое презрение американской судебной системы к границам и другим гражданствам. В этом смысле заседание Вестминстерского магистратского суда Лондона, назначенное на 27 апреля, для Олега Тинькова хоть и важное, но вряд ли определяющее. Кстати, паспорта России и Кипра, а также итальянские документы британская полиция у банкира тоже собирается забрать.

Срок давности по налоговым преступлениям в Америке — три года. Но это в том случае, если налоговая служба США не докажет, что податель декларации намеренно скрывал информацию. Если докажет, что скрывал, то искать будут по всему миру и до последнего.

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