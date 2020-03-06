Пройти обследование на коронавирус теперь можно в Башкирии

Сдать анализы на коронавирус теперь можно в Башкирии. Раньше взятые у местных пациентов пробы приходилось отправлялись в новосибирскую лабораторию. Сейчас реагенты для исследования появились в Уфе. С подробностями — корреспондент ГТРК "Башкортостан" Султан Зиганов.

На закрытой двери - пугающая надпись "биологическая опасность". В этой лаборатории эксперты республиканского центра гигиены и эпидемиологии проводят важные испытания. Они исследуют взятые у пациентов образцы на коронавирус. В распоряжении врачей - 4 пробирки. Новосибирский научный центр вирусологии "Вектор" поставляет их во все российские регионы.



"Анализ проводим с помощью метода ПЦР. Пользуемся этими тест-системами. Материал исследуется около 8 часов", — рассказала главный врач центра гигиены и эпидемиологии Башкортостана Анна Казак.



Так как посторонние не могу присутствовать в лаборатории по диагностике особо опасных вирусов, понаблюдать за процессом не получится. Однако известно, что среди 400 исследованных специалистами материалов коронавирус не выявлен.



"Помимо этого мы отправляем пробы разработчикам этих тест-систем — в институт "Вектор". Таким образом мы дважды перепроверяем результаты, — говорит Анна Казак.

В любом случае медики не теряют бдительности. В особенности по отношению к тем, кто прибыл из-за рубежа. Всех приехавших из Китая граждан в обязательном порядке отправляют на обследование и ставят на медицинский учет. Горожане тоже насторожены. В аптеках Уфы небывалый спрос на средства профилактики.



Трудно было предположить, что медицинские маски станут в России дефицитным товаром. В последнее время они отсутствуют в аптеках все чаще. Связано это не только короновирусной инфекцией, но и вспышкой ОРВИ. Потому федеральное правительство приняло решение о запрете вывоза масок за пределы страны. Республиканские власти уже запаслись ими на случай распространения коронавируса. Региональный резерв составляет 100 тысяч штук.