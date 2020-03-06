Смерть с доставкой на дом: двух шахматистов в Москве мог убить "веселящий газ"

После гибели в Москве чемпиона Украины по шахматам, который выступал за российскую сборную, на скандальном сайте "Миротворец" (запрещен в России) напротив его имени появилась надпись "ликвидирован в Москве". Станислав Богданович и его подруга, также украинская шахматистка, были обнаружены в квартире без признаков жизни. И по одной из версий могли отравиться веселящим газом. По крайней мере, следов насилия не обнаружено.

"Приличные люди. Спокойные. Были обычными приветливыми ребятами", — вспоминает их соседка.

Соседи не жаловались. Тела нашла мама девушки. Александре Вернигоре было 18 лет. Она — талантливая украинская шахматистка, поступила в МГУ. К ней в Москву переехал и ее молодой человек — 27-летний Станислав Богданович, гроссмейстер, чемпион Украины по быстрым шахматам.

"Он был очень неординарной личностью, талантливым шахматистом, всегда был на острие дискуссий", — вспоминает о Богдановиче международный гроссмейстер Владимир Федосеев.

Тела лежали на кровати, рядом — баллон с так называемым "веселящим газом" — закисью или оксидом азота. Смерть с доставкой на дом. Продажа без ограничений. Курьер с баллоном домчался по вызову буквально за час. Показал, что не обвесил, подарил шарики — забота. Он понимает: хрупкая девушка явно берет газ не для промышленных нужд.

- А он опасный?

- Все опасно, на самом деле. Но так-то он не опасный. Сам когда-то пробовал, но я особо не любитель.

Курьер все знает, но молчит — бизнес. Большой баллон оксида азота стоит десять тысяч рублей. Когда делят на дозы, надувные шарики, то прибыль превышает затраты втрое.

- И насколько этого баллона нам хватит?

- Двоим? – уточняет курьер.

Характерный вопрос. "Веселящий газ" покупают для шумных клубных вечеринок. Но все чаще для романтических вечеров влюбленные студенты. Им кажется, что это безопасно.

"Вытесняется воздух, а вместе с ним и кислород. Полностью легкие заполняются закисью азота. И тогда, конечно, наступает смерть от удушья", — констатирует врач анестезиолог-реаниматолог, член общественного совета при Минздраве России Алексей Старченко.

Этот человек исследует молодежные субкультуры. Якобы, "веселящий газ" не вызывает привыкания? Но, по его словам, доза у тех, кто вдыхает, всегда растет.

- В данном случае ребята, скорее всего, просто надели пакет на голову и пустили себе азот прямо внутрь пакета, чтобы, скажем так, ограничить себе доступ кислорода.

- То есть для усиления эффекта?

- Да.

Чтобы запретить продажу оксида азота, много лет не было оснований. Ведь его используют для консервации продуктов, в автопроме, в медицине как наркоз. Но уже разработан законопроект, который перекроет кислород торговцам, убивающим газом.

"Надо решить проблему пропаганды закиси азота для употребления не по назначению, то есть для развлечения. И запрет продажи через интернет", — подчеркивает зампред Думы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Раньше их нельзя было привлечь даже за незаконную торговлю — один наполняет шарики и якобы угощает желающих. А деньги берет другой. Якобы, это просто знакомые. После вступления в силу запрета никто не сможет взять и уйти от ответственности.