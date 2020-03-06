Волгоградcкие общественники поддержали идею превратить ЦУМ в центр культуры

Волгоградский ЦУМ превратится в центр культуры. Городские общественники поддержали инициативу о передаче здания Музею изобразительных искусств им. Ильи Машкова. Решение об этом озвучил глава региона, передает ГТРК "Волгоград-ТРВ".

Деятели культуры уже успели осмотреть площадку и оценить ее потенциал. Участники встречи отметили, что новый культурный центр будет соответствовать всем современным стандартам.

Проект направлен на развитие разнообразных творческих направлений. По планам, здесь построят различные экспозиции и музеи, выставочные залы, книжный магазин, библиотеку, мастерские и арт-кафе, мастерские, е музеи и экспозиции. Ключевой станет интерактивная экспозиция "Мастерская Ильи Машкова". Общая площадь центра искусств составит около 10 тысяч квадратных метров.