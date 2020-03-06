В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Выздоровел и скоро будет выписан Давид Беров – первый москвич, заболевший коронавирусом нового типа. Об этом со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову сообщает "Интерфакс".

Ранее в Москве были зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусом. Все контакты заболевших установлены, будет проведены необходимые анализы.

Известно, что один из заразившихся находится в состоянии средней тяжести. Давиду Берову повезло больше – у него была легкая форма заболевания. Коронавирус у мужчины был диагностирован после возвращения из Италии – главного европейского очага инфекции (как уточняет ТАСС, там умерли 197 человек, 49 из них – за последние сутки).

Тем временем, в России было выявлено еще шесть случаев COVID-2019. Больные изолированы.

6 марта список государств с коронавирусом пополнился Ватиканом, Камеруном, Перу, Сербией и Того. Число заболевших по всему миру перевалило за сто тысяч, более половины смогли вылечиться. Летальных исходов – порядка 3,4 тысячи. ВОЗ призвала не надеяться на лето: не факт, что тепло помешает распространению инфекции.