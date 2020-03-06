Официально анонсирован обновленный Hyundai Creta для России

Компания Hyundai, наконец, раскрыла информацию о том, каким будет обновленный пакретник Creta для России, а главное - когда его начнут выпускать. Вопреки ожиданиям, изменений в дизайн автомобиля внесли по минимуму. А в технику не внесли вообще.

Рестайлинг бестселлера ограничился новой решеткой радиатора с ячеистой структурой, как у других современных "Хендэ", а также появлением колесных дисков R16 с другим дизайном. Плюс для обновленной Creta впервые будет доступен комбинированный окрас кузов - с черной крышей будет сочетаться один из пяти основных цветов.

На этом, в общем-то, все изменения в Creta 2020 и заканчиваются. Для обновленной "Креты" будут доступны 5 версий - Start, Active, Comfort, Travel и Style. Единственное, что обещали в компании Hyundai - так это выпустить некую специальную комплектацию "Креты", которая станет "самой яркой за всю историю модели". Подробности об этой новинке не сообщаются.

Зато уже подтверждено, что моторная гамма останется прежней и будет состоять из базового мотора 1,6 л Gamma на 123 л.с. (151 Нм), а также старшего агрегата 2,0 л мощностью 150 л.с. (192 Нм). Оба сочетаются либо с 6-ступенчатой механикой, либо с классическим автоматом. Привод - передний либо полный.

Выпуск обновленного кроссовера Hyundai Creta начнется на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге в I половине 2020 года.