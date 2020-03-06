План Вашингтона противопоставить Турцию и Россию - провалился

Государственный департамент делал ставку на Турцию, чтобы вытолкнуть Россию из Сирии, но в итоге две страны сели за стол переговоров.

В четверг днем ​​Россия и Турция объявили о заключении соглашения о прекращении огня в отношении Сирии. Оно прямо противоречит требованиям госсекретаря США Майка Помпео в этот день, лишая США надежды на то, что Турция поможет отменить контроль над страной сирийского диктатора Башара Асада.

Помпео заявил журналистам в четверг утром, что США «потребовали» у Асада вернуться к линиям прекращения огня в 2018 году на северо-западе Сирии после нескольких недель боев между турецкими и проасадскими силами. Несколько часов спустя Турция согласилась на прекращение огня при посредничестве России вдоль линий фронта на северо-западе Сирии, что укрепило военный успех Асада после 2018 года.

Это соглашение положило конец последней попытке Помпео создать американо-турецкий альянс против Асада, которого поддерживают Иран и Россия.

Администрация Трампа пыталась выгнать все иранские силы из Сирии, поскольку бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что это цель политики США в сентябре 2018 года. В последние месяцы Государственный департамент активизировал свои попытки вытеснить Иран, свергнув Асада с помощью дипломатического и военного давления.

«Мы считаем, что и у россиян, и у сирийцев появляется все больше стимулов к сокращению присутствия Ирана», — сказал Брайан Хук, чиновник Государственного департамента. «США и наши партнеры откажутся помогать в восстановлении в Сирии, если не будут выполнены определенные условия».

Он добавил, что «Асад был в невыгодном положении» в начале гражданской войны в Сирии в 2011 году, обвинив иранскую интервенцию в подстрекательстве Асада к «убийству полумиллиона мусульман».

Хук не рассматривал роль Турции в стране, но другие американские дипломаты работали на то, чтобы поддержать турецкое военное наступление против Асада на северо-западе Сирии.

Джеймс Джеффри, чиновник Государственного департамента, курирующий ситуацию по Сирии, появился в Идлибе 3 марта вместе с Келли Крафт, послом США в ООН. Джеффри пообещал поддержать Турцию боеприпасами и разведкой.

«У нас очень обширная программа зарубежных военных продаж, большая часть турецких военных использует американское оборудование. Мы сделаем все, чтобы оборудование было готово», — сказал он журналистам.

Двусторонний план давления на Асада набрал силу в январе 2019 года. Конгресс принял закон о санкциях, в рамках которого Государственный департамент имеет право возобновить дипломатическое давление на Асада. Асад начал военную атаку в попытке захватить Идлиб, последнюю удерживаемую повстанцами провинцию Сирии.

Турция усилила миротворческое присутствие в Сирии в последней попытке остановить операции Асада, которые нарушили соглашение о прекращении огня от 2018 года, заключенное при посредничестве Турции. Также они пригрозила отправить сотни тысяч беженцев на турецкую границу.

Асад и его российские покровители удвоили ставку, убив десятки турецких войск в феврале. Турецкие силы ответили на это обстрелом бронированных частей Асада беспилотниками и нацелились на российские самолеты. Иранские военные, которые обычно молчат об Идлибе, предупреждают, что турецкие войска вполне в пределах досягаемости иранского оружия.

Это была самая серьезная эскалация конфликта между Турцией, Россией и Ираном. Турция давно поддерживает повстанцев против Асада, также она тесно сотрудничает с Ираном и Россией для создания соглашений о прекращении огня и «зон деэскалации» в Сирии.

Турецкие лидеры обратились к США за поддержкой в ​​том, что касается защиты воздушного пространства после февральской эскалации.

Эта просьба привела к тому, что возродились давние дебаты в администрации Трампа по поводу отношений США с Турцией. Джеффри призвал направить ракеты «Патриот» для укрепления противовоздушной обороны Турции, несмотря на возражения министерства обороны.

Военное руководство США вступило в противоречие с турецким правительством по ряду вопросов, включая Сирию, так как США и Турция считают, что партнеры друг друга приносят проблемы.

В 2019 году должностные лица Госдепартамента попытались создать коалицию между курдской коалицией, поддерживаемой США, и исламистскими повстанцами, поддерживаемыми Турцией. Но схема рухнула, когда Турция начала военную кампанию против сирийских курдов в октябре 2019 года.

В том же месяце силами США был убит лидер ИГИЛ (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади в Идлибе и несколько должностных лиц ИГИЛ в оккупированном Турцией уголке Сирии.

В февральском интервью полковник Майлс Кэггинс, представитель возглавляемой США контртеррористической коалиции, назвал Идлиб «магнитом для террористических групп», хотя он призвал Асада прекратить наступление.

Помпео, казалось, удвоил ставки по позиции Джеффри на брифинге в четверг.

«Правительство Турции попросило нас о нескольких вещах. Мы рассматриваем все эти запросы. Мы твердо верим, что наш партнер по НАТО, Турция, имеет право защищать себя от риска, создаваемого действиями Асада, России и Ирана».



