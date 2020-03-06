Касаткина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Лионе

Россиянка Дарья Касаткина сумела преодолеть барьер 1/4 финала теннисного турнира в Лионе. Она оказалась сильнее представительницы Италии Камилы Джорджи в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 57 минут. В полуфинале Касаткина сразится с победительницей матча между немкой Анной Фридзам и Викторией Кузьмовой из Словакии.

Напомним, что призовой фонд турнира в Лионе превышает 250 тысяч долларов.