Касаткина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Лионе

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Вести.Экономика
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Авто.Вести.Ru
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Вести в 20.00
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Вести-Москва
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Ситуация по коронавирусу в Москве стабильная, а готовность - повышенная
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Вести.Регионы
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Вести.Наука
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Москва 24
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