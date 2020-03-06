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Конфликт в Сирии 37 минут назад

6 марта 202020:58

Эрдоган поговорил с Меркель о турецко-российском соглашении и беженцах

EPA

Соглашение между Турцией и Россией позволит обеспечить безопасность как мирных жителей, так и турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Это заявление Реджеп Эрдоган сделал в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, турецкий лидер призвал пересмотреть соглашение по беженцам между Анкарой и Евросоюзом, так как оно не выполняется.

Отдельно Эрдоган остановился на Греции. По мнению президента, Афины пытаются игнорировать учредительный договор ЕС и Женевскую конвенцию, что противоречит международному праву.

Напомним, 5 марта Реджеп Эрдоган встретился с Владимиром Путиным в Москве. Лидеры двух стран договорились о прекращении огня в Сирии с 6 марта. Помимо этого, российские и турецкие военнослужащие начнут патрулировать трассу М4, которая проходит через Идлиб.

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