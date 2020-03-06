Российские биатлонисты провалились в спринте на этапе Кубка мира в Чехии

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место, завершилась спринтерская гонка у мужчин на дистанции 10 километров. Лучшим из россиян оказался Эдуард Латыпов, занявший 17-е место.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе, показав время 24 минуты 56,8 секунды. На двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. Латыпов с двумя незакрытыми мишенями отстал от лидера на 1 минуту 54 секунды.

Со вторым результатом дня финишировал француз Кентен Фийон Майе (25 минут 19,6 секунды, 0 промахов). Тройку лучших замкнул Тарьей Бе из Норвегии. Он был точен на стрельбище, показав время 25 минут 57,9 секунды.

Россияне Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили, Никита Поршнев и Александр Логинов заняли соответственно 38-е, 41-е, 44-е, 53-е и 65-е места.