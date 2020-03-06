Путин рассказал Асаду о переговорах с Эрдоганом

Об итогах переговоров в Москве с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом своему сирийскому коллеге Башару Асаду по телефону рассказал глава российского государства Владимир Путин. Путин подчеркнул, что реализация достигнутых договоренностей позволит стабилизировать обстановку в Идлибе. Башар Асад поблагодарил президента России за поддержку в борьбе с террористами, усилия по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня с 0 часов 01 минуты 6 марта в идлибской зоне, сообщает ТАСС. Кроме того, вооруженные силы Турции и российская военная полиция приступят к совместному патрулированию вдоль трассы М4, которая связывает Алеппо и Латакию. Вдоль самой трассы должен быть установлен 6-километровый коридор безопасности в обе стороны от дороги.

Москва и Анкара подтвердили приверженность решительной борьбе с терроризмом, а также сохранению сирийского суверенитета.

Переговоры Путина и Эрдогана проходили после того, как у города Саракиб погибли более трех десятков турецких военнослужащих. Они находились в составе наступающих на город террористических подразделений, попавших под сирийский обстрел. Владимир Путин подчеркнул, что ни российские, ни сирийские военные о местоположении их турецких коллег ничего не знали, потому как турецкая армия не сообщила о координатах нахождения солдат. При этом Путин выразил Эрдогану соболезнования, подчеркнув, что также и сирийская армия понесла потери.