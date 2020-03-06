Певица упала со сцены, сломала ногу и продолжила петь

Во время концерта певица Анастасия Вишневская упала со сцены в оркестровую яму, в результате чего получила травму. Несмотря на боль, артистка продолжила исполнение песни. Инцидент произошел в Красноярске на приеме губернатора в честь Международного женского дня.

Певица прокомментировала ситуацию "360". По ее словам, она не увидела края сцены. На опубликованных кадрах видно, как Вишневская хочет подойти ближе к зрителям, но падает.

Анастасия поделилась, что почувствовала боль. Она лежала у подножья дирижерского пульта, но осознавала, что музыкальный проигрыш прошел и надо петь. По словам Вишневской, композицию Аллы Пугачевой "100 часов счастья" она исполняла, лежа на животе, а затем встала, поскольку яма начала ехать наверх. "Насколько это возможно, я пела до конца", — рассказала певица.



Вишневская отметила, что затем самостоятельно добралась до кулис, за которыми ее ждал врач скорой помощи. Кроме того, певица попросила обратить внимание на то, что пела в живую, а не под фонограмму.

В настоящее время Анастасия Вишневская госпитализирована. Она получила перелом стопы.