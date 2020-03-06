Перенесенный матч Кубка России "Шинник" – "Урал" пройдет в Химках

Российский футбольный союз принял решение о проведении матча 1/4 финала Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" на "Арене-Химки". Кубковая встреча состоится 18 марта.

Напомним, что изначально команды должны были сыграть в Ярославле. Однако из-за неудовлетворительного состояния газона на местном стадионе матч перенесли.

Победитель четвертьфинала между "Шинником" – "Уралом" в следующем раунде сразится с "Химками", разгромившими столичное "Торпедо" со счетом 5:1.