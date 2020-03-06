Владимир Путин поддержал идею присудить Иванову звания "Город трудовой доблести"

Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присуждении Иванову звания "Город трудовой доблести" и принять положительное решение. Глава государства согласился с тем, что Иваново достойно этого титула, передает ГТРК "Ивтелерадио".

В рамках встречи на парашютном заводе он пообщался с женщинами, прославившими своей работой родной край. Среди них — заслуженные жительницы города — медики, ткачихи, общественницы. Все они сегодня смогли задать Путину свой вопрос.

Одна из заслуженных ткачих Валентина Голубева отметила, что ивановцы внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. До 80 процентов всех тканей на линию фронта поставляли из ивановских фабрик. Президент ответил, что вклад действительно является неоценимым.

Кроме того, собравшиеся задали вопросы о поправках к конституции, программе поддержки рождаемости и выплат на детей от 3 до 7 лет.