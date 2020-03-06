В Химках горит здание школы бокса

В подмосковных Химках горит трехэтажное здание школы бокса. Площадь возгорания составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, здание располагается на улице Репина. На момент возгорания людей в школе не было. В настоящее время борьбу с огнем ведут 38 человек, а также 11 единиц техники.