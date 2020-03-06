Кубок Гагарина. ЦСКА сломил сопротивление "Торпедо" в овертайме

В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА. Основное время встречи не выявило победителя. В овертайме же все решил точный бросок армейца Антона Слепышева. Итоговый счет – 2:1 в пользу красно-синих.

Помимо Слепышева в составе гостей отличился Максим Мамин. У хозяев льда единственный гол оказался в активе Андрея Белевича.

Таким образом, счет в серии стал 3:0 в пользу ЦСКА. Следующая игра этих соперников состоится в Нижнем Новгороде 8 марта.