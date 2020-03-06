Часы тикают: Зеленский выделил год на достижение результата по Донбассу

Год на достижение достижений по Донбассу выделил президент Украины Владимир Зеленский. Если же результата не будет, то шестой украинский президент выйдет из переговоров в нормандском формате. Такое интервью Зеленского опубликовала британская The Guardian.

"Тратить на это больше времени запрещено, — подчеркнул Зеленский. — Часы тикают".

Зеленский пообещал не тратить все 5 лет на президентском посту на то, чтобы работать над Минскими соглашениями, сообщает ТАСС. При этом Владимир Зеленский отметил, что у Киева есть два или три плана на случай, если из переговоров надо будет выйти.

Годовой срок Зеленский стал отсчитывать со встречи с Путиным в декабре 2019 года. Он признал, что на переговорах с президентом России было несколько эмоциональных моментов. Но ему кажется, что Путин на встрече в Париже его услышал.

Три Минских соглашения были заключены по мирному урегулированию ситуации в Донбасс. Киев при пятом президенте Петре Порошенко отказался от выполнения политических пунктов соглашения, требуя передачу Киеву контроля над границей в зоне конфликта, хотя этот пункт в соглашении значится последним.

Владимир Зеленский в октябре 2019 года заявил, что вообще недоволен подписанными в 2015 году соглашениями. 14 февраля 2020 года Владимир Путин в телефонном разговоре с Зеленским вынужден был прямо его спросить, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Москва попросила Берлин и Париж повлиять на Украину в выполнении поручений парижского саммита нормандской четверки.

Спустя три месяца после парижской встречи никаких подвижек Киева в налаживании диалога с Луганском и Донецком постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич не смог отметить.