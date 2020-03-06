Нерадько назначен первым заместителем министра транспорта

Глава Росавиации Александр Нерадько назначен на пост первого заместителя министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Должность главы Росавиации также сохраняется за ним.

Александр Васильевич Нерадько закончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 1997 года возглавлял Управление государственного надзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной службы России. С 2000 по 2004 год занимал пост перового заместителя министра транспорта.

В 2009 году Нерадько назначен руководителем Росавиации.