Баскетболисты "Химок" победили "Фенербахче" в матче Евролиги

Баскетболисты подмосковных "Химок" взяли верх над турецким "Фенербахче" в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, прошедшая в Мытищах, завершилась со счетом 82:68 (26:18, 15:22, 23:14, 18:14)​​​ в пользу хозяев паркета.

В составе победителей самым результативным оказался Алексей Швед, набравший 23 очка. У проигравших лучшим стал Али Мухаммед. В его активе 13 баллов.

"Химки" одержали 13-ю победу в регулярном чемпионате Евролиги и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре подмосковная команда сыграет с немецкой "Баварией". Встреча пройдет 13 марта на арене в Мытищах.