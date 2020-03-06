"Ак Барс" снова оказался сильнее "Нефтехимика" в плей-офф КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" в третий раз обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в четвертьфинале Восточной конференции Кубка Гагарина. Подопечные Дмитрия Квартального на этот раз на выезде одолели соперника в овертайме – 2:1.

У победителей дубль оформил Эмиль Галимов, отличившийся на 44-й и 73-й минутах матча. В составе "Нефтехимика" шайбу забросил Ильдар Шиксатдаров (57-я).

"Ак Барс" повел в серии с нижнекамским клубом со счетом 3:0. Следующая игра состоится в Нижнекамске 8 марта.