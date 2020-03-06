У горящей в Химках школы бокса рухнула крыша

При пожаре обрушилась кровля трехэтажного кирпичного здания школы бокса. Есть угроза обрушения и первого этажа. Огонь локализован на площади полторы тысячи квадратных метров. Пострадавших от огня нет.

Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. С огнем в школе на улице Репина борются 38 пожарных и спасателей, сообщает РИА Новости.