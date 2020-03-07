Боец ММА Мирзаев получил двойной перелом челюсти на турнире в Алма-Ате

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев проиграл техническим нокаутом в поединке с представителем Казахстана Арманом Оспановым на турнире Absolute Championship Akhmat в Алма-Ате. У россиянина после боя был диагностирован двойной перелом челюсти.

О травме Мирзаева ТАСС сообщили в команде россиянина. Это третье поражение бойца в профессиональной карьере. Также на его счету 18 побед. В 2010 году он стал чемпионом мира по самбо.

Напомним, что в августе 2011 года в Москве Мирзаев подрался с 19-летним студентом Иваном Агафоновым. Через три дня после драки Агафонов скончался. Спортсмен был осужден на два года за убийство по неосторожности.