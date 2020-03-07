Потушен пожар в школе бокса в подмосковных Химках

Крупный пожар ликвидирован в подмосковных Химках.

В школе бокса огонь охватил полторы тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании обрушилась крыша и перекрытия между вторым и третьим этажами, сообщает "Россия 24".

Данных о пострадавших нет.