Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess

Заражение коронавирусом подтверждено у 21 пассажира и члена экипажа круизного лайнера Grand Princess, на борту которого находятся в том числе четверо граждан России.

Судно шло с Гавайских островов в Мексику. Круиз прервали после смерти американца, который пару недель назад был в числе пассажиров.

На борту Grand Princess, который попал в карантин в Сан-Франциско, находятся четверо россиян. Все они — члены экипажа. На Grand Princess вертолетами забросили медиков и все необходимое оборудование.

Вице-президент США Майкл Пенс уточнил, что инфицированы 19 членов экипажа и два пассажира. Лайнер в настоящее время находится у берегов американского штата Калифорния, сообщает ТАСС.