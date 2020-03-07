В Саудовской Аравии схвачены два члена королевской семьи

Брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны в пятницу по обвинению в измене.

По данным газеты The Wall Street Journal, задержание произошло утром в пятницу. Охрана королевского двора в масках пришла к домам двух подозреваемых и взяла их под стражу, после чего в их домах был проведен обыск. Теперь им может грозить пожизненное заключение или казнь.

Эти задержания, указывает издание, еще больше укрепили власть наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, а также избавило его от серьезных конкурентов, сообщает РИА Новости.