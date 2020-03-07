В Канаде умер рекордсмен по числу побед в Кубке Стэнли Анри Ришар

Бывший нападающий команды Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" Анри Ришар скончался на 85-м году жизни. О смерти 11-кратного обладателя Кубка Стэнли сообщил официальный сайт канадского клуба.

Младший брат легендарного Мориса Ришара является рекордсменом НХЛ среди игроков по количеству завоеванных Кубков Стэнли. Всю свою профессиональную карьеру он провел за "Монреаль".

Анри Ришар сыграл 1258 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, набрав 1046 (358 шайб + 688 передач) очков. Он завершил профессиональную карьеру в 1975 году. Спустя четыре года канадский форвард был введен в Зал хоккейной славы.

В 2017 году Ришар вошел в список 100 величайших хоккеистов НХЛ.