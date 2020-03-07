7 марта 202005:01

Нурмагомедов повздорил с Фергюсоном на дуэли взглядов

instagram.com/ufc

В Лас-Вегасе на стадионе "Ти-Мобайл Арена" состоялась пресс-конференция, посвященная поединку в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. После нее была проведена дуэль взглядов, во время которой дагестанский боец пнул чемпионский пояс соперника.

Фергюсон старался всеми возможными способами спровоцировать россиянина. В ходе перепалки он положил на пол временный пояс чемпиона UFC, завоеванный им в 2017 году. В какой-то момент Нурмагомедов не выдержал и пнул лежащий пояс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE RIVALRY IS BACK! 🏆🕶 #UFC249

Публикация от ufc (@ufc) 6 Мар 2020 в 4:21 PST

Соперники так и не пожали друг другу руки, а президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэн Уайт был вынужден пригласить охранников, чтобы между спортсменами не вспыхнула потасовка.

Напомним, что бой между 31-летним Нурмагомедовым и 36-летним Фергюсоном запланирован на 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Бруклине. Хабиб является действующим обладателем чемпионского пояса в легком весе.

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