В Госдуме оценили высказывания Зеленского по выходу из Минских соглашений

В российском парламенте отреагировали на заявления президента Украины, которые он сделал в интервью газете Guardian.

Владимир Зеленский пообещал выйти из Минских соглашений и отказаться от переговоров с Россией по Донбассу. По его словам, это произойдет, если стороны не придут к соглашению до конца года.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что именно Украина не выполняет свою часть соглашений по нормандскому формату, а значит Зеленский жалуется сам на себя.

Тем временем в Госдуме выразили мнение, что выйти из нормандского формата украинскому президенту не позволят его кураторы из Франции и Германии. Парламентарии сходятся во мнении, что в случае ликвидации нормандского формата ситуация на Донбассе может стать совершенно непредсказуемой, передает телеканал "Россия 24".