Прыжки с парашютом и цветы: армия поздравляет женщин с праздником

В нескольких регионах России военнослужащие поздравили женщин с Международным женским днем.

В Камчатском крае морские пехотинцы посвятили прекрасным дамам парашютные прыжки. На фоне камчатских вулканов после приземления они выстроились в виде надписи "8 марта".

В Краснодаре курсанты авиационного училища решили поздравить женщин цветами. А параллельно с этим более 50 курсантов выстраивались в фигуры. Показали самолет, цветок и цифру 8.

Цветы дарили и в Севастополе: на Графской пристани 10 военнослужащих в современной экипировке "Ратник" поздравили всех женщин, оказавшихся на пристани, с международным праздником.