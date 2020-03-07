Белое море, Архангельск. Уникальные кадры подводных экспедиций

Водолазы Русского географического общества начали готовиться к летнему сезону. Уже два года они работают в Белом море недалеко от порта Архангельска. Он старейший в России, так что в этом районе надеются обнаружить древние корабли-памятники.

Завораживающие кадры, будто из подводной одиссеи команды Кусто, сделаны не в далеких океанах, а в горле Белого моря. Авторы видео — водолазы, работающие по заданию Русского географического общества (РГО). Подводное наследие Поморья специалисты из Петербурга изучают уже два года.



Погружаться на дно Белого моря — дело непростое, рассказывает руководитель водолазной группы. Существенной помехой для работы является непредсказуемое северное течение.



"Те объекты, которые лежат в большом количестве на дне горла Белого моря, обследовать можно только с большими ремарочками. Только в тот момент, когда течение ослабевает", — говорит Сумбад Александров, руководитель глубоководной группы Центра подводных исследований РГО.



В эти короткие моменты необходимо оперативно заснять останки затонувших судов, которых, как выяснилось, на беломорском дне великое множество. На протяжении нескольких веков Архангельск был главным и единственным портом страны. Есть надежда найти и самые древние корабли. Не исключено, что некоторые из них построены по малоизученным древнерусским технологиям.



"При изучении этих объектов удастся подтвердить, что они построены по одной технологии, по одной конструктивной схеме. И это, может быть, будет самым выдающимся открытием — не нашим, подчеркиваю, нашли местные ребята — в области истории русского судостроения и русского мореплавания", — заявил Андрей Лукошков, советник по науке Центра подводных исследований РГО.

Подробных результатов обследования Белого моря и Северной Двины с особым трепетом ждут в Архангельском морском музее. Сделанные в ходе подводных экспедиций находки однозначно обогатят историю поморского и российского судостроения. Итогом работы специалистов Русского географического общества должна стать книга, своего рода реестр затонувших кораблей.

"Такие объекты не только передают эпоху, но и, безусловно, дают возможность получить информацию о технических особенностях, о плотницком мастерстве", — считает Евгений Тенетов, директор Морского музея.

Исторические открытия, возможно, сделают уже в этой навигации. Летом запланированы сразу две экспедиции — снова в горле Белого моря, а также в районе Летнего берега.

Специалисты надеются найти подтверждение сразу нескольких неизученных историй. Это без вести пропавший ледокол в 30-е годы прошлого столетия, а также около сотни кораблей, которые были раздавлены льдами на подходе к Архангельску весной 1867 года.