Теннисистка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в мексиканском Монтеррее в двух сетах за один час 40 минут обыграла представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес – 6:4, 7:5.

Свитолина пять раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми, а у Фернандес, занимающей 126-е место в рейтинге WTA, три эйса и две двойные ошибки.

Таким образом, 25-летняя уроженка Одессы вышла в полуфинал турнира, где ей будет противостоять нидерландка Аранча Рус (№76), разгромившая в 1/4 финала шведку Ребекку Петерсон (№45) – 6:1, 6:1.