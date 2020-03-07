В плену карантина: китайские студенты учат русский язык дистанционно

Китайские студенты амурских вузов перешли на дистанционное обучение. Оказавшись в плену карантина из-за коронавируса COVID-19, они пока не могут вернуться в Россию. В Государственном университете Благовещенска, например, таких 300 человек. Теперь они временно постигают науки онлайн, хотя и студенты, и преподаватели столкнулись с некоторыми сложностями такого формата.

Это международный телемост. На связи с Благовещенском — Хэйхэ, Харбин, Дацин, Шандунь; формы одежды никакой. По ту сторону экрана — китайские студенты в домашних тапочках. Они уже почти месяц назад должны были явиться на пары, но постигают науку через экран смартфона.

В подготовительной группе школы русского языка для иностранных граждан при БГПУ — около 30 китайских студентов. Преподаватели хотели вести уроки для всех одновременно, но в соседней стране многие сайты заблокированы, вебинар не запустишь, поэтому установили популярный китайский мессенджер на телефон и разделили ребят на маленькие группы человек по шесть-семь.

Но и с ними, рассказывают учителя, голос к концу урока пропадает. На виртуальной паре то с Интернетом плохо, то с дисциплиной. Поэтому чтобы наладить более строгий контакт "глаза в глаза", Ольга Ян периодически приближает изображение конкретного студента — как будто бы к доске вызвала.

"Сидя у себя дома, они, можно сказать, немного расслаблены, не понимают всей серьезности. И, соответственно, через камеру мы не понимаем, понимают они или нет. Но мы хотим верить, что все-таки до них доходит", — говорит она.

После онлайн-занятий студенты еще и домашнее задание делают, но без постоянного контроля это сложновато. Поэтому учителям приходится быть на связи с подопечными утром и вечером.

"Мы думали, что дети будут гораздо хуже себя вести — в том плане, что абсолютно язык забыли. Но опыт показал, что дети работали, и им настолько скучно сидеть дома — вы знаете, что они все находятся по домам, им запрещено выходить на улицу, — что они все повторяют уроки. Мы рады, что мы их заставили с собой взять учебники", — говорит директор Центра подготовки и тестирования иностранных граждан при БГПУ Татьяна Юрченко.

По ту сторону экрана сидят ребята, которым нельзя забывать русский язык, говорят преподаватели. В этом году им поступать в вузы не только области — страны. Студенты обязаны освоить для этого первый сертификационный уровень знаний.

Пока отставание не критично, считают в школе. Как только границу откроют, количество пар увеличат. А пока цель одна: не давать никаких дополнительных заданий, освоить хотя бы один учебник "Дорога в Россию".