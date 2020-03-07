Последствия беспорядков в Казахстане: ситуация стабилизировалась

Обстановка в районе Казахстана, где в начале февраля произошли беспорядки, стабилизировалась. Об этом заявил глава администрации области Бердибек Сапарбаев.

Новый глава региона совершил рабочую поездку в район, где встретился с местными старейшинами и провел заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По словам Сапарбаева, теперь нужно готовиться к посевной кампании, а с установлением теплой погоды — приступить к благоустройству села. При этом, отметил глава администрации, энергию молодежи нужно направить в созидательное русло; она не должна сидеть без дела.

Также Бердибек Сапарбаев заверил, что социальные вопросы, в том числе обеспечение газом, будут решаться, передает ТАСС.

Беспорядки вспыхнули в ночь на 8 февраля, их жертвами стали 11 человек, пострадали 185 человек. Сгорели 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. Почти 50 участников беспорядков были задержаны, у них изъято огнестрельное оружие. Глава Джамбульской области и местное руководство МВД были отправлены в отставку.