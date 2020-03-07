Дорожный конфликт в Зеленограде закончился поножовщиной

В Зеленограде в ходе дорожного конфликта пострадал водитель — мужчина 1990 года рождения. Это случилось накануне вечером на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект в 6-м микрорайоне города.

В ходе ссоры двух водителей один ударил другого ножом в живот, а затем скрылся. Пострадавшего госпитализировали с проникающей колото-резаной раной брюшной полости. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, передает ТАСС.