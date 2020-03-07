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Конфликт в Сирии 26 минут назад

7 марта 202010:50

За сутки в Идлибе не было нарушений режима прекращения огня

AP Images

Министр обороны Турции Хулуси Акар в субботу подтвердил, что в сирийском Идлибе соблюдается режим прекращения огня. "Мы внимательно следим за ситуацией и в случае нападений на наши наблюдательные пункты незамедлительно ответим", — заявил министр агентству Anadolu.

Турецкое руководство считает, что перемирие послужит политическому урегулированию кризиса в Сирии. Хулуси Акар анонсировал переговоры с российской делегаций в Анкаре на следующей неделе. РФ и Турция намерены договориться об организации коридора безопасности вдоль трассы М4, пишет  РИА Новости.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган после переговоров 5 марта в Москве ввели режим прекращения огня в провинции Идлиб с полуночи в пятницу. Стороны подтвердили приверженность борьбе с террористами.

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