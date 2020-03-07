Геркус – об иске "Локомотива": безосновательные обвинения, за такое нужно лишать лицензии

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал многомиллионный иск со стороны столичной команды.

Железнодорожники подали на 47-летнего функционера в суд, чтобы отсудить у него 144 миллиона рублей. В столичной команде такое решение аргументировали проведенным внутри клуба аудитом. В свою очередь, Геркус не признал претензий со стороны "Локомотива".

"Теперь пару слов про "аудит". Его не было. Это неправда. Тот документ, который "Локомотив" приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается г-н Кикнадзе, это не аудиторское заключение, – приводит слова Геркуса РИА Новости. – Это консультация, это сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение".

По словам функционера, все это голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. "На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие "заключения" нужно лишать лицензии", – подытожил Геркус.

Напомним, что Геркус проработал в клубе из Черкизова 2,5 года. За время его правления команда выиграла чемпионат России и национальный кубок.

"Локомотив" после 20 туров чемпионата России с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России железнодорожники в воскресенье, 8 марта, примут грозненский "Ахмат".