Под Владимиром грузовик столкнулся сразу с пятью машинами

Авария с участием шести транспортных средств произошла утром 7 марта во Владимирской области. Среди участников ДТП был школьный микроавтобус с преподавателями.

По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, авария произошла около 7:40 в Суздальском районе на 29-м километре подъездной автодороги к городу Иваново (входит в состав магистрали М7 "Волга").

По предварительной информации, водитель грузовика "Мерседес Бенц", двигаясь в сторону Владимира, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там столкнулся по касательной с микроавтобусом "ГАЗ". Далее грузовик совершил касательное столкновение с автомобилем Toyota, столкновение с автомобилем Hyundai, касательное столкновение с автомобилем Renault Logan и столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo. Затем "Мерседес Бенц" съехал на обочину.

В аварии пострадали водитель автомобиля "Шевроле Авео" 1994 года рождения — он был госпитализирован, — и пассажирка микроавтобуса "Газ" 1963 года рождения. Ее направили на амбулаторное лечение.

В микроавтобусе "Газ" находились три учителя. Одна из преподавателей и получила легкие травмы, передает ТАСС.