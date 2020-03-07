Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США. Предполагается, что это "изменит баланс сил" в Черном море.

"Нам тут могут помочь только США", – заявил Самусь изданию "Главком" на брифинге. По его мнению, быструю помощь США могут оказать, передав Украине какие-нибудь старые списанные суда. Эксперт также выразил мнение, что такое решение вопроса будет "суперуспехом" для нового министра обороны Украины Андрея Тарана.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли выходят из строя, а на новые не хватает средств. Киев нашел выход в закупке списанной техники. Так, в сентябре 2019 года береговая охрана США передала Украине два списанных патрульных катера, построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении передать Киеву еще два списанных патрульных катера типа типа Island. Кроме того, Киев сообщал о приобретении у Польши больших ракетных катеров, списанных в 2013 году. Состояние судов оставляет желать лучшего: у одного из них обнаружили уже четыре течи.

Ранее в Сети появилось видео, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевский судостроительный завод и осмотрел ракетный крейсера "Украина", который еще числится недостроенным, однако уже и находится в аварийном состоянии.