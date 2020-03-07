7 марта 202011:28 Евгения Ефимова

Неочевидно: какой вред курильщики наносят любителям кино

Просмотр фильма в кинотеатре — довольно популярный досуг во многих странах. Между тем оказалось, что даже такое невинное времяпрепровождение... вредно для здоровья. Исследователи из Йельского университета выяснили, что люди, которые курят сигареты, могут невольно подвергать сидящих рядом кинозрителей воздействию так называемого третичного курения.

О том, что курение немало вредит здоровью человека учёные говорят уже давно. Сигаретный дым имеет в своём составе множество вредных химических веществ (например, бензол и формальдегид). И, если ранее исследователи сообщали в основном об опасности пассивного курения, то в последние годы они всё чаще напоминают о таком явлении как третичное курение. В этом случае человек получает порцию вредных веществ в помещении (или автомобиле), где ранее курили. Он вдыхает следовые количества никотина, табачных смол и канцерогенов, которые впитываются практически в любые поверхности (например, в обои на стенах и мебель).

Чтобы снизить вред, наносимый таким образом здоровью граждан, многие страны мира приняли законы, которые запрещают курение в закрытых помещениях, таких как рестораны, офисы и школы.

Однако недавно учёные выяснили, что даже этих ограничительных мер может быть недостаточно.

Специалисты уже давно задавались вопросом, почему в помещениях, где запрещено курение, часто присутствуют химические вещества из сигаретного дыма. При этом в большинстве исследований изучались помещения, в которых люди курили.

В рамках недавней работы группа учёных под руководством Дрю Гентнера (Drew Gentner) решила провести исследование в кинотеатре в Германии, где вот уже 15 лет действует строгий запрет на курение.

Специалисты принесли в кинозал высокочувствительные аналитические приборы. В течение недели они отслеживали концентрацию тысячи соединений, присутствующих в виде газов или твёрдых частиц, когда посетители входили и выходили из помещения и просматривали различные фильмы.

В итоге учёные обнаружили 35 летучих органических соединений, связанных с табачным дымом, в том числе хорошо известные канцерогенные соединения, такие как бензол и формальдегид.

Концентрация этих веществ резко возрастала в начале фильма, то есть в момент появления большого количества людей в зале, а затем медленно снижалась на протяжении показа картины

Единственным возможным способом проникновения загрязняющих веществ в помещение учёные называют "прилипание" их к одежде и телам зрителей, которые недавно подверглись воздействию табачного дыма.

Таким образом, исследование показало, что человек может подвергаться воздействию многих опасных химических соединений даже в тех помещениях, в которых ранее никто не курил.

Ещё один любопытный вывод исследования: во время показа фильмов с рейтингом R (соответствует российскому 18+) содержание исследуемых соединений было на 200% выше, чем при просмотре семейных фильмов с рейтингом G (соответствует российскому 0+).

Специалисты также заявили, что во время "фильмов для взрослых" уровень воздействия опасных соединений на каждого зрителя был таким же, как если бы в комнате, в которой находился бы человек, в течение одного часа были выкурены от одной до десяти сигарет (то самое пассивное курение).

Целью данной работы была количественная оценка воздействия опасных соединений. Однако, по словам Гентнера, последствия для здоровья от такого третичного курения учёные не определяли.

Исследователи из Германии надеются, что другие учёные продолжат изучать этот вопрос. Кроме того, они хотели бы, чтобы курящие сигареты люди были более осведомлены о том, какой "вклад" в здоровье окружающих они вносят.

"Они остаются источником этих химических веществ, когда возвращаются в помещение, [после того как выкурили сигарету, например, на улице]. Всё это может быть особенно важно, если рядом присутствуют маленькие дети или чувствительные группы населения", — отмечает Гентнер.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Science Advances.

Ранее специалисты показали, чем опасны прокуренные помещения, и обнаружили гены, защищающие самих курильщиков от вреда табака.

Текст: Вести.Наука

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