На шоколадной фабрике в Ярославской области произошел масштабный пожар

Ранним утром в субботу, 7 марта, в поселке Варигово в Ярославской области вспыхнул склад готовой продукции шоколадной фабрики.

Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня, а позже — локализовать открытое горение.

По информации, имеющейся на настоящее время, в результате инцидента никто не пострадал.