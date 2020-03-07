Опубликованы кадры с места массового ДТП с фурой и школьным микроавтобусом

Появилось видео с места массового ДТП с участием шести автомобилей, произошедшего утром в субботу, 7 марта, в Суздальском районе Владимирской области. Кадры были обнародованы пресс-службой регионального УМВД РФ.

По предварительной информации аварию спровоцировал водитель грузовика Mercedes, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Фура столкнулась с микроавтобусом, и четырьмя легковушка, после чего оказалась в кювете.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали два человека – водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo и женщина-педагог, находившаяся вместе с коллегами в салоне школьного микроавтобуса.