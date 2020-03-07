Появилось новое видео столкновения автобуса и тепловоза в Твери

В Сети опубликованы кадры с камер, установленных в автобусе, которой попал в аварию в Твери. Как сообщалось ранее, инцидент произошел утром в пятницу, 6 марта, на улице Карбышева.

Водитель маршрутного транспортного средства не поделил дорогу с машинистом тепловоза и последний врезался автобусу в борт.

На кадрах видно, что автобус остановился на путях из-за пробки и водитель замешкался с началом движения, когда впереди образовалось свободное пространство.

Задержку отчасти можно объяснить появлением мужчины, вышедшим на проезжую часть. Судя по всему, пешеход сопровождал тепловоз и намеревался "перевести" его через дорогу.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах аварии и определить степень вины ее участников.