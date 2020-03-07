ЕС призвал Россию к сотрудничеству по делу MH17

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать "в полной мере" со следствием, изучающим причину крушения малайзийского "Боинга" в небе над Украиной.

В понедельник, 9 марта, в Гааге начинается процесс по делу о сбитом над Украиной Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года. В коммюнике главы дипломатии Евросоюза, распространенном в субботу в Брюсселе, призыв адресован "всем государствам, включая Российскую Федерацию". В документе напоминается, что трагедия рейса MH17 привела к гибели 298 гражданских лиц 17 различных национальностей.

Боррель называет начало суда "важной вехой на пути к установлению истины и достижению справедливости для жертв рейса". Ожидается, что в ходе первого заседания выступят несколько свидетелей (разные СМИ называют разные цифры, вплоть до 13 человек). Их личности пока держатся в секрете.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование катастрофы ведет следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Во время предварительного следствия утверждалось, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", в гибели пассажиров обвинили зенитно-ракетную бригаду, дислоцированную в Курске. Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели лайнера.