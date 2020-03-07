Зеленский сравнил президентство с сериалом, а проблемы - с прыщами

Работа на посту главы Украины очень похожа на исполнение этой роли в сериале "Слуга народа", отметил украинский президент Владимир Зеленский. Однако реальное президентство длится целых пять лет, и проблем при этом возникает гораздо больше.

Появляются эти проблемы "как прыщики у 18-летнего ребенка", — сообщил Зеленский в интервью британской The Guardian. Знать заранее, где и когда они вскочат, невозможно, добавил он.

Зеленский также сравнил президентство с лодкой, в которой "везде дыры", которые президент "руками и ногами пытается заткнуть". Так мы и живем. Мы затыкаем дыры", — сказал он. "Но мы не тонем!" — отвечает Зеленский на замечание, что его метафора похожа на сравнение с тонущим кораблем.

По словам украинского президента, было странно наблюдать за выходом Великобритании из Евросоюза из Киева при том, что Украина, наоборот, горит желанием присоединиться к ЕС. По его словам, это будто группа людей проводит за столом приятный вечер и один из них не хочет сидеть за столом, в то время как за дверью стоят люди, которые стучат и звонят в звонок, и которым говорят: "Да, вы можете присоединиться, но приходите в следующий раз".

"И когда вечеринка заканчивается, они все еще стоят снаружи и стучат", — добавил Зеленский.

Тем временем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о возможном выходе Киева из нормандского формата. "Театральные ультиматумы только оттолкнут ЛНР и ДНР", — отметил парламентарий.

Чтобы положение дел в Донбассе изменилось, Киеву прежде всего давно пора начать выполнять Минск-2 — в первую очередь его политическую часть, отметил Слуцкий в "Твиттере".

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что именно Украина не выполняет свою часть соглашений по нормандскому формату, а значит, Зеленский жалуется сам на себя.