Тема:

Ситуация на Украине 27 минут назад

7 марта 202014:30

Зеленский сравнил президентство с сериалом, а проблемы - с прыщами

EPA

Работа на посту главы Украины очень похожа на исполнение этой роли в сериале "Слуга народа", отметил украинский президент Владимир Зеленский. Однако реальное президентство длится целых пять лет, и проблем при этом возникает гораздо больше.

Появляются эти проблемы "как прыщики у 18-летнего ребенка", — сообщил Зеленский в интервью британской The Guardian. Знать заранее, где и когда они вскочат, невозможно, добавил он.

Зеленский также сравнил президентство с лодкой, в которой "везде дыры", которые президент "руками и ногами пытается заткнуть". Так мы и живем. Мы затыкаем дыры", — сказал он. "Но мы не тонем!" — отвечает Зеленский на замечание, что его метафора похожа на сравнение с тонущим кораблем.

По словам украинского президента, было странно наблюдать за выходом Великобритании из Евросоюза из Киева при том, что Украина, наоборот, горит желанием присоединиться к ЕС. По его словам, это будто группа людей проводит за столом приятный вечер и один из них не хочет сидеть за столом, в то время как за дверью стоят люди, которые стучат и звонят в звонок, и которым говорят: "Да, вы можете присоединиться, но приходите в следующий раз".

"И когда вечеринка заканчивается, они все еще стоят снаружи и стучат", — добавил Зеленский.

Тем временем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о возможном выходе Киева из нормандского формата. "Театральные ультиматумы только оттолкнут ЛНР и ДНР", — отметил парламентарий.

Чтобы положение дел в Донбассе изменилось, Киеву прежде всего давно пора начать выполнять Минск-2 — в первую очередь его политическую часть, отметил Слуцкий в "Твиттере".

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что именно Украина не выполняет свою часть соглашений по нормандскому формату, а значит, Зеленский жалуется сам на себя.

Ранее по теме

Сейчас

14:36

Коронавирус добрался до Мальты

13:35

Роскосмос опроверг эвакуацию с Куру из-за коронавируса

13:33

Давид Беров выписан из московской больницы

12:27

В Иране от коронавируса скончалась депутат нового парламента

11:01

Под Владимиром грузовик столкнулся сразу с пятью машинами

10:58

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

09:31

Дорожный конфликт в Зеленограде закончился поножовщиной

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Маршрутка попала в массовое ДТП в Подмосковье, очевидцы сообщают о пострадавших

Маршрутка попала в массовое ДТП в Подмосковье, очевидцы сообщают о пострадавших

40 минут назад
Путин обсудил с Назарбаевым детали его визита в Россию

Путин обсудил с Назарбаевым детали его визита в Россию

1 час назад
Роскосмос опроверг эвакуацию с Куру из-за коронавируса

Роскосмос опроверг эвакуацию с Куру из-за коронавируса

1 час назад
Турция запретила беженцам переправу через Эгейское море

Турция запретила беженцам переправу через Эгейское море

1 час назад
Зеленский сравнил президентство с сериалом, а проблемы - с прыщами

Зеленский сравнил президентство с сериалом, а проблемы - с прыщами

22 минуты назад
Коронавирус "изменил лицо"

Коронавирус "изменил лицо"

4 часа назад
Facebook и Instagram запрещают рекламу медицинских масок

Facebook и Instagram запрещают рекламу медицинских масок

2 часа назад
На шоколадной фабрике в Ярославской области произошел масштабный пожар

На шоколадной фабрике в Ярославской области произошел масштабный пожар

2 часа назад
Замуж за президента: жительница Иванова рассказала, что давно восхищается Путиным

Замуж за президента: жительница Иванова рассказала, что давно восхищается Путиным

2 часа назад
Хабиб Нурмагомедов: Мейвезер хочет за бой 600 млн? Кто ему столько даст? Я не дам!

Хабиб Нурмагомедов: Мейвезер хочет за бой 600 млн? Кто ему столько даст? Я не дам!

5 часов назад
Федун: Россия будет терять до 150 миллионов долларов в день от разрыва сделки с ОПЕК

Федун: Россия будет терять до 150 миллионов долларов в день от разрыва сделки с ОПЕК

4 часа назад
"Краса" курской полиции вызвала жаркие споры в соцсетях

"Краса" курской полиции вызвала жаркие споры в соцсетях

6 часов назад
Белое море, Архангельск. Уникальные кадры подводных экспедиций

Белое море, Архангельск. Уникальные кадры подводных экспедиций

7 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

06.03.2020 13:30
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

05.03.2020 17:39
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
ЕС призвал Россию к сотрудничеству по делу MH17

ЕС призвал Россию к сотрудничеству по делу MH17

21 минута назад
Официально: Бой Волков – Блэйдс возглавит турнир UFC в Канаде

Официально: Бой Волков – Блэйдс возглавит турнир UFC в Канаде

57 минут назад
Давид Беров выписан из московской больницы

Давид Беров выписан из московской больницы

1 час назад
"Спартак" и ЦСКА оштрафованы на 650 тыс. рублей по итогам матча в Кубке России

"Спартак" и ЦСКА оштрафованы на 650 тыс. рублей по итогам матча в Кубке России

1 час назад
Появилось новое видео столкновения автобуса и тепловоза в Твери

Появилось новое видео столкновения автобуса и тепловоза в Твери

1 час назад
В Иране от коронавируса скончалась депутат нового парламента

В Иране от коронавируса скончалась депутат нового парламента

2 часа назад
Спикер Госсовета Крыма: вода с Украины крымчанам не нужна

Спикер Госсовета Крыма: вода с Украины крымчанам не нужна

2 часа назад
Олимпийская чемпионка Ильиных сообщила о рождении ребенка

Олимпийская чемпионка Ильиных сообщила о рождении ребенка

2 часа назад
Лицензию на оружие можно будет получать по интернету

Лицензию на оружие можно будет получать по интернету

2 часа назад
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

3 часа назад
За сутки в Идлибе не было нарушений режима прекращения огня

За сутки в Идлибе не было нарушений режима прекращения огня

4 часа назад
Дорожный конфликт в Зеленограде закончился поножовщиной

Дорожный конфликт в Зеленограде закончился поножовщиной

5 часов назад
В Госдуме и Совфеде оценили высказывания Зеленского по выходу из Минских соглашений

В Госдуме и Совфеде оценили высказывания Зеленского по выходу из Минских соглашений

7 часов назад
Прыжки с парашютом и цветы: армия поздравляет женщин с праздником

Прыжки с парашютом и цветы: армия поздравляет женщин с праздником

8 часов назад
Коронавирус меняет планы всего мира

Коронавирус меняет планы всего мира

8 часов назад
В Конгрессе США определили виновных в катастрофах Boeing 737 MAX

В Конгрессе США определили виновных в катастрофах Boeing 737 MAX

9 часов назад
В Туле выбрали "Красу ВДВ - 2020"

В Туле выбрали "Красу ВДВ - 2020"

9 часов назад
В Саудовской Аравии схвачены два члена королевской семьи

В Саудовской Аравии схвачены два члена королевской семьи

11 часов назад
Жены полководцев Великой Отечественной войны: новые документы Минобороны

Жены полководцев Великой Отечественной войны: новые документы Минобороны

14 часов назад
Боец ММА Мирзаев получил двойной перелом челюсти на турнире в Алма-Ате

Боец ММА Мирзаев получил двойной перелом челюсти на турнире в Алма-Ате

14 часов назад
Разработан аккумулятор, который "любит" жару и не взрывается

Разработан аккумулятор, который "любит" жару и не взрывается

19 часов назад
Какими смартфонами довольны больше всего: список AnTuTu

Какими смартфонами довольны больше всего: список AnTuTu

20 часов назад
В России изменили процедуру прохождения техосмотра

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

22 часа назад
"Никакого голодания": доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

"Никакого голодания": доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

06.03.2020 11:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку