Маршрутка попала в массовое ДТП в Подмосковье, очевидцы сообщают о пострадавших

Очевидец запечатлел на видео последствия массовой аварии, произошедшей в субботу, 7 марта, в окрестностях подмосковного Одинцова.

Судя по кадрам, в ДТП приняли участием пять автомобилей. Микроавтобус столкнулся со встречной легковушкой, в которую врезались еще два транспортных средства. Кроме того, в маршрутку въехала попутная машина.

Очевидцы утверждают, что в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе – ребенок. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.