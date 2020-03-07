Тема:

Аварии и ДТП 11 минут назад

7 марта 202014:12

Маршрутка попала в массовое ДТП в Подмосковье, очевидцы сообщают о пострадавших

ВКонтакте/Игорь Синица

Очевидец запечатлел на видео последствия массовой аварии, произошедшей в субботу, 7 марта, в окрестностях подмосковного Одинцова.

 

Судя по кадрам, в ДТП приняли участием пять автомобилей. Микроавтобус столкнулся со встречной легковушкой, в которую врезались еще два транспортных средства. Кроме того, в маршрутку въехала попутная машина.

Очевидцы утверждают, что в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе – ребенок. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее по теме

Сейчас

13:35

Роскосмос опроверг эвакуацию с Куру из-за коронавируса

13:33

Давид Беров выписан из московской больницы

12:27

В Иране от коронавируса скончалась депутат нового парламента

11:01

Под Владимиром грузовик столкнулся сразу с пятью машинами

10:58

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

09:31

Дорожный конфликт в Зеленограде закончился поножовщиной

08:15

"Краса" курской полиции вызвала жаркие споры в соцсетях

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Вырви шнур, выдави стекло" — Захарова отреагировала на заявление Зеленского

"Вырви шнур, выдави стекло" — Захарова отреагировала на заявление Зеленского

58 минут назад
Путин обсудил с Назарбаевым детали его визита в Россию

Путин обсудил с Назарбаевым детали его визита в Россию

1 час назад
Опубликованы кадры с места массового ДТП с фурой и школьным микроавтобусом

Опубликованы кадры с места массового ДТП с фурой и школьным микроавтобусом

1 час назад
Турция запретила беженцам переправу через Эгейское море

Турция запретила беженцам переправу через Эгейское море

1 час назад
В Иране от коронавируса скончалась депутат нового парламента

В Иране от коронавируса скончалась депутат нового парламента

1 час назад
Коронавирус "изменил лицо"

Коронавирус "изменил лицо"

3 часа назад
Facebook и Instagram запрещают рекламу медицинских масок

Facebook и Instagram запрещают рекламу медицинских масок

2 часа назад
На шоколадной фабрике в Ярославской области произошел масштабный пожар

На шоколадной фабрике в Ярославской области произошел масштабный пожар

2 часа назад
Замуж за президента: жительница Иванова рассказала, что давно восхищается Путиным

Замуж за президента: жительница Иванова рассказала, что давно восхищается Путиным

2 часа назад
Хабиб Нурмагомедов: Мейвезер хочет за бой 600 млн? Кто ему столько даст? Я не дам!

Хабиб Нурмагомедов: Мейвезер хочет за бой 600 млн? Кто ему столько даст? Я не дам!

5 часов назад
Федун: Россия будет терять до 150 миллионов долларов в день от разрыва сделки с ОПЕК

Федун: Россия будет терять до 150 миллионов долларов в день от разрыва сделки с ОПЕК

4 часа назад
"Краса" курской полиции вызвала жаркие споры в соцсетях

"Краса" курской полиции вызвала жаркие споры в соцсетях

6 часов назад
Белое море, Архангельск. Уникальные кадры подводных экспедиций

Белое море, Архангельск. Уникальные кадры подводных экспедиций

6 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

06.03.2020 13:30
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

05.03.2020 17:39
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
"Спартак" и ЦСКА оштрафованы на 650 тыс. рублей по итогам матча в Кубке России

"Спартак" и ЦСКА оштрафованы на 650 тыс. рублей по итогам матча в Кубке России

1 час назад
Появилось новое видео столкновения автобуса и тепловоза в Твери

Появилось новое видео столкновения автобуса и тепловоза в Твери

1 час назад
Спикер Госсовета Крыма: вода с Украины крымчанам не нужна

Спикер Госсовета Крыма: вода с Украины крымчанам не нужна

1 час назад
Олимпийская чемпионка Ильиных сообщила о рождении ребенка

Олимпийская чемпионка Ильиных сообщила о рождении ребенка

1 час назад
Лицензию на оружие можно будет получать по интернету

Лицензию на оружие можно будет получать по интернету

2 часа назад
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

2 часа назад
За сутки в Идлибе не было нарушений режима прекращения огня

За сутки в Идлибе не было нарушений режима прекращения огня

3 часа назад
Дорожный конфликт в Зеленограде закончился поножовщиной

Дорожный конфликт в Зеленограде закончился поножовщиной

4 часа назад
В Госдуме и Совфеде оценили высказывания Зеленского по выходу из Минских соглашений

В Госдуме и Совфеде оценили высказывания Зеленского по выходу из Минских соглашений

7 часов назад
Прыжки с парашютом и цветы: армия поздравляет женщин с праздником

Прыжки с парашютом и цветы: армия поздравляет женщин с праздником

7 часов назад
Коронавирус меняет планы всего мира

Коронавирус меняет планы всего мира

7 часов назад
В Конгрессе США определили виновных в катастрофах Boeing 737 MAX

В Конгрессе США определили виновных в катастрофах Boeing 737 MAX

8 часов назад
На космодроме Куру выявлен коронавирус: российские военные возвращаются в Россию

На космодроме Куру выявлен коронавирус: российские военные возвращаются в Россию

9 часов назад
В Туле выбрали "Красу ВДВ - 2020"

В Туле выбрали "Красу ВДВ - 2020"

9 часов назад
В Саудовской Аравии схвачены два члена королевской семьи

В Саудовской Аравии схвачены два члена королевской семьи

11 часов назад
Жены полководцев Великой Отечественной войны: новые документы Минобороны

Жены полководцев Великой Отечественной войны: новые документы Минобороны

13 часов назад
Боец ММА Мирзаев получил двойной перелом челюсти на турнире в Алма-Ате

Боец ММА Мирзаев получил двойной перелом челюсти на турнире в Алма-Ате

13 часов назад
Разработан аккумулятор, который "любит" жару и не взрывается

Разработан аккумулятор, который "любит" жару и не взрывается

19 часов назад
Какими смартфонами довольны больше всего: список AnTuTu

Какими смартфонами довольны больше всего: список AnTuTu

20 часов назад
В России изменили процедуру прохождения техосмотра

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

22 часа назад
"Никакого голодания": доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

"Никакого голодания": доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

06.03.2020 11:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку