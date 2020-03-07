Коронавирус добрался до Мальты

Первый случай коронавируса зафиксирован на Мальте, сообщает газета Times of Malta Cо ссылкой на министра здравоохранения Крис Фирн, издание уточняет, что первым заболевшим на средиземноморском острове оказался ребенок – 12-летняя девочка из Италии. Она приехала на остров вместе с родителями после отдыха в Италии. Вся семья из четырех человек была помещена на карантин. В четверг, 5 марта, девочка пожаловалась на плохое самочувствие, и родители вызвали скорую помощь.

Сейчас девочка находится в инфекционном отделении больницы Mater Dei в городе Мсида. У родителей и сестры вирус не обнаружен, но они также помещены в инфекционное отделение.

Глава Минздрава страны отметила, что во время карантина члены семьи не контактировали с соседями, взрослые не ходили на работу, дети не посещали школу. Поэтому отменять занятия в школах или проверять контакты взрослых не будут.

Мальта до последнего времени входила в число трех европейских стран, где нет ни одного подтвержденного случая заражения новым коронавирусом. Сейчас в этом списке лишь Болгария и Кипр, отметила Фирн.