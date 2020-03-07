Между Анапой и Керчью открылось пригородное ж/д сообщение

С железнодорожного вокзала Керчи отправился в Анапу первый рельсовый автобус РА-2 — модернизированный для Крыма поезд на дизельной тяге. Состав из трех вагонов общей вместимостью 280 пассажиров пройдет по Крымскому мосту, время в пути до Анапы составит два часа.

Как рассказал в Керчи глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Владимир Чепец, продано 90 процентов билетов — направление Керчь — Анапа востребованно. В дальнейшем пригородные направления будут развиваться.

Для Крыма только в этом году закупят до девяти составов, в том числе и РА-3, а также новые электропоезда, передает "Интерфакс". Проезд между Керчью и Анапой стоит 439 рублей, билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн.

Пригородное железнодорожное сообщение обеспечивает "Южная пригородная пассажирская компания" — "дочка" столичного "Гранд Сервис Экспресса", который специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

В прошлом году "Гранд Сервис Экспресс" обратился в Минтранс РФ с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получил одобрение и в последней декаде декабря запустил поезда на полуостров. За это компания попала под действие санкций США.

В расписании компании-перевозчика на маршруте между Керчью и Анапой — два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг и по три рейса в обе стороны в пятницу и выходные дни.